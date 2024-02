A Bassano del Grappa c' è un cocktail bar minuscolo regno di una bartender pasticcera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quindici metri quadri, un bancone, dodici posti a sedere, tavoli estraibili (come fossero dei cassetti) e una finestrella che dà su Piazza Libertà. È ilbar più piccolo didel. Cucù è il, dai toni blu turchese, dellaElisa Favaron. Le vite di Elisa Favaron Trentacinque anni e almeno tre vite alle spalle. Complice la sua “iperattività”: «Sono di Piombino Dese (piccolo comune in provincia di Padova, ndr) ma si può dire che, tra conservatorio e sport a livello agonistico, non abbia mai vissuto fino in fondo lì. Studiavo violino e pianoforte come strumento complementare, poi mi sono data al basket, diciamo che la mia “iperattività” mi ha aiutato molto!». Favraron è esempio invidiabile di quanto la “disciplina” porti sempre a risultati soddisfacenti. «Mi sono ...