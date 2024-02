«20 days in Mariupol» | il docu film a Mondovisioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Terzo appuntamento di– Imentari di Internazionale, la rassegna che mette al centro i più importantidi attualità selezionati in esclusiva per l’Italia dai più prestigiosi festival della scena mondiale. Sabato 24 febbraio, alle ore 17, la Sala San Michele del Palazzo Comunale ospiterà la proiezione di “20in” scritto e diretto dal giornalista ucraino Mstyslav Chernov, membro di Associated Press e già vincitore del Premio Pulitzer. Ilracconta i venti giorni trascorsi dallo stesso Chernov e da alcuni suoi colleghi nell’assediata, rifugiati in un ospedale, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina: diffuse dai media mondiali, le loro immagini ...