14° Historic Rally delle Vallate Aretine | le prove speciali descritte da Matteo Musti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Cresce il fermento, a poco più di una settimana dalla partenza dell’, appuntamento di apertura del Campionato ItalianoAuto Storiche in programma venerdì 1 e sabato 2 marzo in provincia di Arezzo. Ad analizzare i chilometriotto“disegnate” da Scuderia Etruria Sport e valide – oltre che per la massima espressione tricolore – anche per il Trofeo A112 Yokohama, per il Michelin Trofeo Storico e per il Memory Fornaca, è, vincitore dell’edizione 2023 della gara nonché campione italiano in carica. Numeri importanti, quelli fatti registrare dagli organizzatori nelle fasi di avvicinamento all’evento, ...