-120 gradi di pura energia per iniziare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Vi avevamo raccontato di recente tutti i benefici della crioterapia e i motivi per cui le celebrity ne vanno pazze perché ormai lo abbiamo capito: se un tempo la crioterapia veniva associata solo allo sport agonistico e all’ambito fisioterapico, negli ultimi anni ha subito un’evoluzione e si è spostata su vari livelli che vanno anche oltre i semplici trattamenti beauty. Questo perché la crioterapia è in grado di portare numerosi benefici sotto molteplici aspetti che ruotano attorno allo stile e qualità della vita di una persona. Anche e soprattutto in termini di longevità. Non sono però forse in molti a sapere che la crioterapia, se combinata con il giusto allenamento, è in grado di rivoluzionare completamente il nostro modo di concepire lo stare in forma. In questo senso, tutto ...