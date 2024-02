Zuppi | Un piano che dia fiducia e speranza di trasmettere la vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 feb. (Adnkronos) - Incentivare la natalità “è un problema grossissimo, già nel presente e lo sarà sempre di più nel futuro” per questo bisogna “trovare delle risposte puntuali, non opportunistiche”. Serve “unche davvero dia, garanzie, sicurezza e poi il gusto di guardare al futuro, alla bellezza della, della, di”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) Matteo Mariaall'Adnkronos intervenendo questa mattina a Bologna, dove è in corso il primo incontro degli Stati Generali della Natalità, una serie di convegni promossi dalla Fondazione, in collaborazione con l'Associazione Bologna Bene Comune. “In momenti così difficili - continua il presidente della Cei - alla ricerca di tanta ...