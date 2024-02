Zoe Cristofoli | perché la fidanzata di Theo Hernandez è soprannominata “La tigre di Verona”? Il vero motivo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Splendida e in forma smagliante ladiè conosciuta come ‘Ladi’, Zoefa impazzire tutti. Con la sua spettacolare bellezza e il suo corpo da favola la compagna del noto calciatore di certo non passa mai inosservata. Ogni volta che si mostra infatti riesce sempre ad ammaliare tutti coloro che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Zoe Cristofoli in splendida forma, la super modella ha spiazzato tutti con una FOTO mostruosa: che scollatura ! Zoe Cristofoli è una modella ... (sportnews.eu)

Zoe Cristofoli fa letteralmente impazzire i suoi follower: fisico mozza fiato per lady Theo Hernandez sui social (golssip)

Zoe Cristofoli fa letteralmente impazzire i suoi follower: fisico mozzafiato per lady Theo Hernandez sui social (golssip)

Cristiano Iovino, spuntano tutti i nomi delle sue ex Amanti famose dopo il gossip su Ilary Blasi: Giulia non sarebbe l'unica Vip ad essersi lasciata ammaliare, dato che il noto settimanale fa anche i nomi di Mariana Rodriguez , dell'ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio e di Zoe Cristofoli , ...

Cristian Iovino: "Con Ilary Blasi ci vedevamo a casa mia. Tra di noi una frequentazione intima, con Totti viveva da separata in casa". Chi è ...: In passato sarebbe stato legato a Sabrina Ghio all' l'influencer Zoe Cristofoli e - si dice - a Giulia De Lellis. - -

Moglie Theo rivela come è cambiata la sua vita dopo rapina e aggressione: Sono passati circa dieci mesi dalla rapina nell'abitazione di Theo Hernandez e della compagna Zoe Cristofoli . Nonostante il tempo trascorso, il terribile avvenimento ha certamente cambiato il modo di vivere della coppia e del figlio Theo Jr . Ora, per il terzino, sta per iniziare un'altra ...