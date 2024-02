Zirkzee e la clausola rescissoria col Bologna | tutto quello che c'è da sapere

(Di martedì 20 febbraio 2024) Joshuaè il prototipo dell'attaccante moderno. Lì davanti ilha unfare che vive per il gol. E una rete...

Joshua Zirkzee, attaccante olandese del 2001, è da tempo sulla bocca di tutti per la bellezza dei suoi gol e delle sue giocate in un... (calciomercato)

Poco importa se non ha segnato. La deviazione di Mattia Viti ha tolto a Joshua Zirkzee il gol del momentaneo 1-1 contro il Sassuolo, quello... (calciomercato)

Calciomercato: il Psg vuole Lautaro dall'Inter, Juventus su Zaccagni: ... prendendo come riferimento la clausola rescissoria di Osimhen, altro obiettivo del club dello ... eventualmente, potrebbero essere investiti su elementi come Joshua Zirkzee , valutato 50 milioni dal ...

Addio Kvaratskhelia, Marchetti di Sky annuncia: "Traore può essere il suo erede, Zirkzee piace al Napoli": Il Napoli oltre a Osimhen che può partire verso la Premier League se dovesse arrivare un club pronto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro può perdere anche Kvaratskhelia . Ci sono delle nuove notizie di mercato in merito a quello che potrebbe accadere in estate in casa Napoli riguardo anche l'...

Milan - Antonio Conte Macché, Il Diavolo sogna Thiago Motta (con Zirkzee o...): La grande alternativa a Zirkzee, il sogno parallelo dei rossoneri, è Benjamin Sesko , 20enne bomber del RB Lipsia e della nazionale slovena che ha una clausola rescissoria alta (50 milioni e ...