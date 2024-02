Zirkzee e la clausola rescissoria col Bologna | tutto quello che c’Ã¨ da sapere|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 16:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Joshuaè il prototipo dell’attaccante moderno. Lì davanti ilha unfare che vive per il gol. E una rete dopo l’altra i riflettori del mercato sono puntati su di lui. I rossoblù si sono rassegnati a perderlo a fine stagione e per sostituirlo hanno già preso Santiago Castro, l’olandese piace a quasi tutti i top club europei e in Serie A è in cima alle preferenze di Milan e Napoli.AL CENTRO DEL MERCATO: COSA CAMBIA PER NAPOLI E MILAN LADI– Quando ilha presodal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro nell’estate 2022 sono stati discussi alcuni ...