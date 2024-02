Zerocalcare | BAO Publishing svela in anteprima il titolo del nuovo graphic novel

(Di martedì 20 febbraio 2024) La storia racconterà in maniera approfondita il rapporto del fumettista col padre BAOha annunciato tramite un video pubblicato sui suoi canali social ildeldi, a due anni dal suo ultimo lavoro originale, No Sleep Till Shanghai, pubblicato nel 2022. Come potete leggere nell'annuncio, illibro a fumetti uscirà il 7 maggio prossimo e si intitolerà Quando muori resta a me. La casa editrice sottolinea che la storia "parla, per la prima volta in modo approfondito, del rapporto con suo padre". Di seguito l'annuncio ufficiale con il relativo video: "La settimana scorsa abbiamo fatto una lunga riunione qui in redazione con, e insieme …

