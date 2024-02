Zeman e Hodgson fuori gioco | la salute mette in pausa due icone della panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laferma ai box anche due inossidabilicome Zdeneke Roy(76 anni). Il tecnico del Pescara è stato operato dopo il malore che lo aveva colpito a dicembre. Nelle ultime settimane le sue condizioni erano migliorate ma è stato comunque necessario un intervento chirurgico alla carotide. Per il recupero servirà probabilmente tutta la stagione. Dopo il malore di sabato scorso e il ricovero in ospedale, Royha rassegnato le dimissioni da tecnico del Crystal Palace. "Ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani".