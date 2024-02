Zanetti ricorda Brehme | «Fatte cose importanti per la famiglia Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'ed il mondo del calcio sono stati scossi dalla scomparsa improvvisa di. Il vice-presidente, a Sky Sport, ha volutore così la leggenda nerazzurra RICORDO – Il ricordo di: «Una notizia molto triste. Ci lascia una persona bellissima come era Andy. Io non ho avuto la fortuna di giocare con lui, ma lo frequentavo quando veniva alle partite. Andava spesso a mangiare al mio ristorante, avevamo un grandissimo rapporto. Quando ho sentito questa notizia stamattina mi sono intristito, ci lascia una persona bella dentro che ha fattoper ladell'. I tifosi lo ricorderanno per quello che ha fatto per come ha difeso i colori di questa società»