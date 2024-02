Zancan | «Inter superiore all’Atletico Madrid Morata pesa tanto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Federicovede l’favorita agli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico, ma non esclude altri scenari su Sky Sport. FAVORITI – Federicosi sbilancia: «Il pronostico è in favore dell’, che è. Ciò non vuol dire che vincerà, perché la gara è difficile e i Colchoneros sono abituati a questo tipo di partite in Europa. Un anno fa questa partita sarebbe stata diversa, l’Atleticoavrebbe sporcato la partita e avrebbe puntato sulla sua solidità difensiva. Ora è una squadra moderna, gioca meglio e viene da una vittoria netta con il Las Palmas. L’assenza ditra i titolari...