Zaccagni torna ad allenarsi in gruppo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sarri può finalmente riabbracciare l'esterno: le novità dall'allenamento della Lazio La Lazio si appresta ad affrontare il Torino nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A e anche se per l'occasione Maurizio Sarri non potrà ancora contare su Mattia, l'esterno ex Verona, a sorpresa, quest'oggi èto adininsieme al riaggregato Hysaj.

Troppi errori arbitrali. Dopo la sconfitta con il Bologna la Lazio in silenzio stampa (A. Bruschi): ... e degli ancora infortunati Zaccagni e Rovella. Non al meglio, ma recuperati per la panchina Hysaj e Pellegrini. In difesa, torna Patric dal 1'. Alla fine del primo tempo cambia la musica all'...

Lazio - Bologna, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: ... Rovella e Zaccagni . Così Gila affianca Patric al centro della difesa, a centrocampo c'è Cataladi ,... In difesa torna titolare Calafiori , in panchina Moro e Lucumì . Probabile formazione Lazio (4 - 3 -...

Juventus, indietro tutta: basta politica giovani, servono più esperti. I dubbi dei tifosi: Juventus, torna di moda anche Jorginho . Juventus, le perplessità dei tifosi . Con o senza Allegri ... Sul taccuino di Giuntoli, oltre a Felipe Anderson, anche Kroos, Jorginho e Zaccagni, un vecchio ...