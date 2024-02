Yulia Navalnaya | sospeso e riattivato l’account X

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 - L'account 'X' diè statoper la violazione delle regole del social e dopo meno di un'ora è stato. Aprendolo si leggeva: "Account, sospendiamo gli account che violano le Regole di X". Ora il primo post è quello della madre di Alexei Navalny con l'appello a Putin perché il corpo dell'oppositore venga consegnato alla famiglia. Il post in cui definisce “assassino” Putin La causa del blocco temporaneo potrebbe essere stato il penultimo post della vedova del dissidente, in cui laha risposto in maniera dura alle parole del portavoce del Cremlino. Dmitry Peskov aveva definito le accuse della donna, di un coinvolgimento del presidente russo Vladimir Putin nella morte del marito, "assolutamente infondate" e rozze. ...