Xi riattiva account di Yulia Navalnaya

(Di martedì 20 febbraio 2024) 14.45 La piattaforma X aveva sospesodi."Accont sospeso. Sospendiamo gliche violano le regole di X",si leggeva quando si cercava di aprirlo.Poi dopo meno di un'ora il profilo è tornato attivo. Il primo post l'appello della madre di Navalny a Putin perchè il corpo venga consegnato. La vedova del più famoso dissidente russo, nemico di Putin, morto in circostanze misteriose a 47 anni in una prigione oltre la Siberia, sta usando la piattaforma X per appelli a sostegno della sua lotta in memoria del marito.