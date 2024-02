Xbox Cloud Gaming | Arriva il supporto per i Giochi acquistati

Niente Xbox Cloud Gaming per iOS : “Non c’è spazio per far soldi”. Eppure a Microsoft non costerebbe nulla Il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha dichiarato in una intervista che non c’è spazio per un’app di Cloud Gaming per iOS perché non sarebbe ... (dday)

Niente Xbox Cloud Gaming per iOS : “Non c’è spazio per far soldi”. Eppure a Microsoft non costerebbe nulla Il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha dichiarato in una intervista che non c’è spazio per un’app di Cloud Gaming per iOS perché non sarebbe ... (dday)