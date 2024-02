X riattiva l' account di Yulia Navalnaya

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'di, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, è stato ripristinato dalla piattaforma X (ex Twitter) dopo meno di un'ora di sospensione, per violazione delle regole di utilizzo.ha creato il suoieri, dopo aver annunciato che avrebbe preso il posto del marito nella sua lotta politica. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della breve sospensione.