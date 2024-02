X-Men ’97 – Rilasciato il trailer in italiano | ecco quando uscirà su Disney+

(Di martedì 20 febbraio 2024) Per tutti gli appassionati di supereroi, arriva in questi giorni una piacevolissima notizia. La Marvel hailufficiale indi X-Men ’97, la serie animata basata sulle avventure del più famoso gruppo di mutanti dei fumetti, che sarà disponibile sulla piattaforma di streamingdal prossimo 20 marzo. Il progetto si ispira a X-Men: The Animated Series, serie di culto degli anni ’90, conclusasi proprio nel 1997. Oltre alla trama, c’è anche il ritorno di alcuni interpreti che hanno prestato la voce ad alcuni peprsonaggi nella versione originale, tra cui: Cal Dodd Lenore Zann George Buza Catherine Disher Chris Potter Il titolo però presenta delle differenze sostanziali rispetto al predecessore. X-Men ’97 sarà classificato TV-14, mentre la serie degli anni ’90 era TV-Y7. Come si legge ...

