WWE | Shotzi si opererà a breve

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non è un periodo fortunatisssimo in WWE sotto l’aspetto dell’infermeria. Dopo l’infortunio di CM Punk si ferma ai box ancheche durante i tapings di NXT si è infortunata gravemente al ginocchio. Fonti certe dicono che l’atleta si. La fonteera nei pressi di Birmingham, Alabama per prepararsi all’operazione al ginocchio che avverà verosimilmente a. La redazione di ZonaWrestling le fa gli auguri di una pronta guarigione.