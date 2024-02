WWE | Perché Jade Cargill non farà parte dell’Elimination Chamber femminile?

(Di martedì 20 febbraio 2024) I fan hanno assistito al debutto sul ring dialla Royal Rumble. Quest’ultima si è fatta notare eliminando da sola Nia Jax nel corso della contesa e avendo uno scambio di battute con Bianca Belair durante l’incontro. Tuttavia, il suo percorso è stato interrotto in seguito all’eliminazione dadi Liv Morgan. I rumor hanno poi suggerito che i sostenitori avrebbero potuto vederla nel prossimo match ad Elimination, ma ciò non è avvenuto. Tuttavia, potrebbe esserci un quadro più grande da dipingere. Voci di corridoio Secondo rumor, la ragione dell’assenza dipotrebbe essere dovuta a diversi motivi, ma nessuno di essi è negativo. La prima possibilità è che la WWE la tenga in serbo per un ruolo importante a WrestleMania 40. Potrebbe ...

In quel di Survivor Series CM Punk ha fatto il suo incredibile ritorno in WWE dopo circa 10 anni. L’evento ha dello storico in quanto ha ... (zonawrestling)

WWE 2K24, provato in anteprima il gioco di wrestling di Visual Concepts: Regole hardcore a parte, il nucleo del gameplay di WWE 2K24 è quasi identico non solo a quello del suo diretto predecessore, ma anche a quello di WWE 2K22 . Una scelta comprensibile, perché sembra ...

James Gunn sente la mancanza dei suoi 'compagni Guardiani': E lo dico solo perché abbiamo avuto delle conversazioni, nel corso degli anni, che sarebbe la WWE Hall of Fame. Avrei dovuto partecipare l'anno scorso, ma ero impegnato in un film e non ho potuto ...

Dave Bautista non ha parlato con James Gunn per entrare nell'Universo DC, ma è davvero così: E lo dico solo perché abbiamo avuto delle conversazioni, nel corso degli anni, che sarebbe la WWE Hall of Fame. Avrei dovuto partecipare l'anno scorso, ma ero impegnato in un film e non ho potuto ...