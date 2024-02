WWE | New Day ed Imperium al punto di non ritorno | settimana prossima sarà Street Fight Match

(Di martedì 20 febbraio 2024) La WWE ha annunciato (oltre a Sami Zayn vs Shinsuke Nakamura di cui vi abbiamo già reso conto) la resa dei conti trae New Day per il prossimo episodio di Raw, che si svolgerà a San José, California, due giorni dopo Elimination Chamber. Lo scontro tra i due team, con il primo rappresentato da Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser,molto probabilmente l’ultimo, essendo stato sancito come. Nessuna regola, solo la voglia di emergere rispetto all’altra fazione, dopo mesi di feud davvero cruento. Ecco qui di seguito l’annuncio della stessa WWE arrivato via social: pic.twitter.com/fdtwXklXJa— WWE (@WWE) February 20, 2024

super dato per Smackdown New Year’s Revolution. Il primo show dell’anno, in attesa degli ascolti definitivi che usciranno domani, secondo una ... (zonawrestling)

Wall Street: prosegue contrastata (Dj - 0,36%), bene Verizon e P&G dopo i conti: ... a partire dal gennaio 2025, Raw, il principale programma di wrestling della Wwe, di proprieta' di ... dopo che i documenti consegnati alle autorita' e un articolo del New York Times hanno evidenziato ...

Finale negativo a Piazza Affari ( - 0,35%): ... che intanto ha stretto un accordo da $5 miliardi in 10 anni per la trasmissione della WWE di wrestling. Attenzione anche ai risultati delle primarie presidenziali repubblicane in New Hampshire. Nel ...

TKO Appoints Brad Keywell to Board of Directors: NEW YORK-(BUSINESS WIRE)-TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) ('TKO'), a premium sports and ...and scaling first - of - their - kind companies will strengthen our ability to guide the growth of WWE and ...