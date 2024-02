WWE | La vittoria contro Cody Rhodes fa entrare Drew McIntyre in un ristrettissimo club

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da quando è tornato a WrestleMania 38, in pochi pochissimi, possono vantare unaai danni di. Se vogliamo essere precisi, dato che ci sarà sempre qualcuno che metterà i puntini sulle i, è meglio dire che dal suo ritorno in poi in pochi possono vantare unain un match 1 vs 1l’American Nightmare. UnE questi pochissimi sono Roman Reigns che sconfissea WrestleMania 39 grazie al fondamentale intervento di Solo Sikoa, Brock Lesnar che sì sconfissea Night Of Champions ma per “svenimento” e molto più recentemente ovvero ieri,che condivide con Reigns l’aiuto di Solo Sikoa. Una ...