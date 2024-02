WWE | Jey Uso avrebbe dovuto battere Gunther

(Di martedì 20 febbraio 2024) La nota newsletter Ringside News ha rivelato come, fino alle ultime indiscrezioni ricevute attorno alle 18 del pomeriggio, molti membri della dirigenza erano propensi a credere che Jey Usoavuto ragione di, privandolo del titolo intercontinentale e interrompendo il regno più lungo della storia della suddetta cintura. Tuttavia Jey ha poi perso il match, per via dell’interferenza del fratello Jimmy, costando quindi contesa e l’opportunità di incoronarlo campione. La rivalità “fratricida” affonda le radici nei mesi passati, essendo nata come conseguenza della “diserzione” di Jey dalla Bloodline. Difatti, fu proprio Jimmy a costare il match al fratello contro il suo leader Roman Reigns durante SummersSlam. Cambio di programma “Abbiamo una storia molto interessante che speriamo potremo sviluppare nei prossimi giorni. Alcune fonti ...

Ieri notte in quel di Monday Night Raw, Jey Uso ha affrontato Gunther in un match con in palio l’Intercontinental Title detenuto da ... (zonawrestling)

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi: ... Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri. Dove acquistare i biglietti per WWE Live a ...

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi: ... Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri. Dove acquistare i biglietti per WWE Live a ...