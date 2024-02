WWE | Il documentario su Vince McMahon vedrà mai la luce?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 febbraio 2024) Negli ultimi anni, Netflix ha prodotto una docu-serie sull’ex CEO della WWE. Tuttavia, con le recenti accuse controvenute a galla, non è chiaro se la piattaforma di streaming abbia ancora intenzione di pubblicare il progetto. Netflix aveva già annullato la docuserie nel 2022, dopo che erano emerse le prime accuse, ma queste accuse erano rimaste abbastanza vaghe eera poi tornato ad occupare un ruolo di rilievo in WWE. A un certo punto, Netflix ha ripreso la produzione ma, stando alle dichiarazioni di Dave Meltzer, il “tema” della serie era cambiato rispetto all’idea originale, presumibilmente intendendo che la produzione avesse iniziato a incorporare l’ultima serie di accuse contro. Questa serie non s’ha da fare Proprio Meltzer, intervenendo ...