WWE | I piani per Jey Uso a Raw sarebbero stati cambiati all’ultimo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ieri notte in quel di Monday Night Raw, Jey Uso ha affrontato Gunther in un match con in palio l’Intercontinental Title detenuto da quest’ultimo. Jey sembra poter porre fine al lunghissimo regno titolato da record dell’austriaco, ma sul più bello si è palesato il fratello Jimmy che gli ha impedito di cogliere la vittoria e di portare a casa il primo titolo in singolo in carriera. Ebbene, sembra che ifossero altri e che quanto visto sia stato frutto di una decisione presa. In molti convinti della vittoria di Jey Secondo quanto riporta WrestleVotes, il match tra Gunther e Jey Uso avrebbe dovuto avere un finale diverso rispetto a quello visto, ossia la vittoria di Jey. Almeno questa era la convinzione di molti fino a qualche ora prima della messa in onda di Raw. La vittoria di Jey era stata contemplata in vari meeting svolti ...