WTA Dubai | chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno | il tabellone resta complesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’avventura continua.vince e convince contro la canadese Leylah Fernandez, nel secondodel WTA1000 di. La toscana si è imposta in maniera autorevole e negli ottavi di finale si troverà al cospetto della greca Maria Sakkari (n.11 del mondo). Un incontro chiaramente complicato, in unin cui, se dovesse vincere, le insidie non mancheranno. Nel caso in cui la nostra portacolori si dovesse qualificare ai quarti di finale, a sbarrarle la strada troverebbe una tra Elena Rybakina, Vika Azarenka e Magdalena French. Chiaramente, valutando la classifica, la polacca sarebbe la miglior opzione, mentre l’incrocio con la kazaka il peggiore. Probabile che Rybakina (n.4 del mondo) sia l’avversaria e in questo casodovrebbe compiere un’impresa. Proseguendo ...