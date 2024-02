WTA Dubai 2024 | Lucia Bronzetti eliminata al secondo turno da Anastasia Potapova

(Di martedì 20 febbraio 2024) Costretta a tornare in campo nel pomeriggio didopo aver finito verso la mezzanotte locale,esce di scena contro la russaneldelWTA 1000 stagionale. Il punteggio finale è di 6-0 6-3 in poco più di un’ora. Il fatto quasi paradossale, ad ogni modo, è che i due set hanno all’incirca la stessa durata nonostante l’uno finisca più pesantemente dell’altro. Questo perché nel primoentra in lotta in quasi tutti i game, portandone quattro ai vantaggi, ma tra palle break mancate (sette) e il 3/3 dia ogni occasione presentatasi, il 6-0 arriva puntuale. WTA: Jasmine Paolini vola ancora, Fernandez battuta ...

Dubai: disastro Sabalenka, passa Vekic: Donna 'nother LEVEL @DonnaVekic comes from behind to upset Australian Open champion Sabalenka in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/yWckODos2B wta (@WTA) February 20, 2024 LIVE SCORE ORDINE DI ...

Tennis WTA 1000 Dubai: Cocciaretto, Bronzetti e Paolini avanti, le italiane concedono il tris: ... anche le donne stanno tornando a inquadrar obiettivi di assoluto valore, come dimostrano le tre vittorie ottenute da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel WTA 1000 di Dubai. ...

WTA Dubai: Paolini batte anche Fernandez e vola agli ottavi. Sfiderà Sakkari: Dopo la fantastica rimonta contro Haddad Maia, Jasmine Paolini vince ancora a Dubai e rientra virtualmente in top25. Agli ottavi l'asticella si alza ancora J. Paolini b. L. ...quarti d'ora la n°26 WTA ...