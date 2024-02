WTA Dubai 2024 | Elisabetta Cocciaretto cede in due set a Coco Gauff nel secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si ferma alla corsa della lucky loser azzurranel WTA 1000 di, negli Emirati Arabi Uniti, sconfitta in due set dalla numero 3 del seeding, la statunitense, che si impone per 6-1 7-5 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Per lei agli ottavi ci sarà la ceca Karolina Pliskova. Nel primo set la statunitense scappa subito sul 2-0, trovando il break ai vantaggi delgioco., sempre ai vantaggi, centra l’immediato controbreak, ma nel quarto gioco non riesce ad operare l’aggancio, perdendo ancora il servizio, sempre ai vantaggi.allunga sul 4-1 e poi nel sesto game strappa ancora la battuta all’azzurra, questa volta a zero. Alla statunitense servono poi ...