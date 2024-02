Wta 1000 Dubai 2024 | Bronzetti dominata da Potapova | passa la russa in due set

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luciaesce di scena al secondo turno del Wtadi. La numero 60 del mondo è stata eliminata dacon il punteggio di 6-0 6-3. L’azzurra, visibilmente stanca dopo l’impresa al terzo set contro Kasatkina (7-6(5) 4-6 7-5 in quasi tre ore di gioco, non riesce a reggere il ritmo dellanumero 35 Wta. Resta comunque ottimo il torneo di, che però è ancora a caccia delle prime vittorie consecutive in questa stagione, mai oltre il secondo turno traDoha, Abu Dhabi, Linz, Hobart, Brisbane e Australian Open.agli ottavi affronterà una tra Zheng (6) e Hibino. Le altre due azzurre in tabellone sono Paolini, già agli ottavi dopo la vittoria con Fernandez, e Cocciaretto, impegnata oggi con Gauff. SportFace.

Questo pomeriggio, con orario stimato per le 14 visto che si tratterà del quinto incontro in programma sul campo principale, Elisabbetta Cocciaretto ... (metropolitanmagazine)

Alcaraz e la sua stima per Sinner: "Sono molto contento per come vince i tornei, se lo merita": ... molto speciale, ma ho anche voglia di vincere il Masters 1000, dei Grandi Slam, ed è per questo che bisogna restare concentrati sui tornei in arrivo". Francesco De Salvin TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

Dubai: disastro Sabalenka, passa Vekic: Una Sorpresa con la "S" maiuscola in apertura di terza giornata al "Duty Free Tennis Championships", secondo WTA 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking ...

Tennis WTA 1000 Dubai: Cocciaretto, Bronzetti e Paolini avanti, le italiane concedono il tris: ... anche le donne stanno tornando a inquadrar obiettivi di assoluto valore, come dimostrano le tre vittorie ottenute da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel WTA 1000 di Dubai. ...