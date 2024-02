William rompe il protocollo su Gaza e Israele | “Troppi morti | la guerra finisca il prima possibile”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Troppe persone sono state uccise” nellatrae Hamas, è necessario che i combattimentino “il più presto”. Lo ha affermato il principenel corso di una visita alla Croce Rossa a Londra, parlando della crisi in Medio Oriente e aggiungendo di aggrapparsi “alla speranza che si possa trovare un futuro migliore, speranza a cui mi rifiuto di rinunciare”. È raro che i membri della famiglia reale britannica facciano commenti pubblici su questioni controverse come lain atto, ma la dichiarazione dell’erede al trono segue la notizia cheè pronto a una serie di impegni per porre sempre più al centro dell’attenzione la difficile situazione delle persone colpite dal conflitto in corso, dalla popolazione civile della Striscia ...

