William rompe il protocollo e parla della guerra Israele-Hamas | “Troppi morti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Troppe persone sono state uccise” nellatra, è necessario che i combattimenti finiscano “il più presto possibile”. Lo ha affermato il principendocrisi in Medio Oriente e aggiungendo di aggrapparsi “alla speranza che si possa trovare un futuro migliore, speranza a cui mi rifiuto di rinunciare”. È raro che i membrifamiglia reale britannica facciano commenti pubblici su questioni controverse come lain atto, ma la dichiarazione dell’erede al trono segue la notizia che il principe di Galles è pronto a una serie di impegni per porre sempre più al centro dell’attenzione la difficile situazione delle persone colpite dal conflitto in corso. Nei prossimi giorni incontrerà gli enti di ...