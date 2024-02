Wendy StoryTeller crea audio storie per bambini con l' AI

(Di martedì 20 febbraio 2024)è in versione beta su Android e iPhone e accompagna i racconti con immagini generate in tempo reale

L'app (italiana) per creare favole per bambini con l'AI: Wendy StoryTeller è un'app per Android e iPhone, realizzata in Italia, che crea audio storie per bambini attraverso l'intelligenza artificiale generativa puntando tutto su una massima ...