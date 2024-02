Wawrinka | «Nadal ambasciatore del tennis in Arabia Saudita? È una buona notizia»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stanta ex numero 3 del mondo, ha rilasciato una lunga intervista a “Marca” sul mondo del. Per la prima volta nella storia non c’è nessun giocatore tra i primi 10 con il rovescio a una mano come te. «Per 20 anni siamo stati fortunati ad avere Federer lì. Ho iniziato a giocare anche con il rovescio a due mani e a 11 anni sono passato al rovescio singolo perché non lo sentivo come un colpo naturale». Avresti preferito giocare in un’altra epoca per avere più possibilità di vincere? «Sono felice di aver potuto giocare contro i migliori della storia., Federer e Djokovic sono stati i miglioriti mai visti. È stata una sfida affrontarli, ma anche una soddisfazione». Con la presenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner il futuro delè assicurato? «Il ...