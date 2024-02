Wall Street apre in calo | Dj -0 | 21% | Nasdaq -0 | 47%

Le Borse europee proseguono senza spunto in una seduta priva di Wall Street chiusa per il 'President Day'. L'indice d'area, lo Stoxx 600, viaggia ... (quotidiano)

WSJ: sia Biden che Trump non vogliono che l'Ucraina vinca: Molti pensano che Joe Biden e Donald Trump abbiano opinioni opposte sull'Ucraina, scrive il Wall Street Journal . Se Biden sta cercando di far approvare un disegno di legge per finanziare l'Ucraina, non può farlo in gran parte a causa di Trump. Ma in realtà nessuno dei due vuole che l'...

Borsa ultime notizie: Stellantis, Renault e Volkswagen insieme per una 'Airbus dell'auto europea': - - > - - > Europa poco mossa Intanto, nell'attesa di possibil riscontri, le borse dell'Europa procedono con variazioni minime in attesa di indicazioni da Wall Street . Indice EuroStoxx 50 - 0,1%. ...

Wall Street: future in calo (S&P - 0,3%), Home Depot - 2% con outlook debole: I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, dopo il lungo fine settimana del Presidents' Day. Gli indici hanno interrotto una serie di cinque rialzi settimanali consecutivi, a causa di due dati sull'inflazione peggiori delle attese,...