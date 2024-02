VOTI&STATS – Corsa europea | le squadre ai raggi X

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lainfiamma la parte sinistra della classifica di Serie A: ecco come stanno leche giocano per una qualificazione Come diceva Adriano De Zan nei commenti dei suoi Giri e Tour, è bagarre nella. Dal quarto posto, con Atalanta e Bologna appaiate, al decimo occupato dal Torino, ci sono nove punti. Una lotta che accende la parte sinistra della classifica di Serie A, complice anche il fatto che questa Inter, fatti gli scongiuri da parte di Simone Inzaghi & Co., sembra destinata ad una volata scudetto in solitaria. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione delleche si contenderanno i posti che valgono la Champions, Europa e Conference League. ATALANTA – La squadra di Gasperini sta attraversando un ottimo momento: il ...