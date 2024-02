Volley femminile | Conegliano strapazza il VakifBank in Champions League! Guidetti ko | passo verso le semifinali

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (23-25; 25-17; 25-18; 25-18) nell’andata dei quarti di finale dellaLeague di. Le Pantere hanno espugnato lo Spor Sarayi della metropoli turca, surclassando in rimonta le Campionesse d’Europa. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dal trionfo in Coppa Italia soltanto un paio di giorni fa, hanno saputo esprimere un altissimo livello di gioco al cospetto del sestetto allenato da coach Giovannie hanno conquistato una vittoria di lusso nella massima competizione europea. Le Campionesse d’Italia hanno compiuto unimportantela qualificazione alle, ma per proseguire il proprio cammino nel torneo servirà vincere almeno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-MILANO DI volley femminile DALLE 18.00 19:38 OA Sport vi ringrazia per aver ... (oasport)

Volley D/F - Libellula, ritorno in testa! Alba piega Marene - Savigliano e si conferma al terzo posto: Per capitan Bussi si tratta di un buon primo passo in vista di un altro scontro diretto, in casa, con il Gs Pino Volley penultimo. SERIE D FEMMINILE, GIRONE B - GIORNATA 15 (18/2) Mc 1933 - Top Four ...

Serie A2 femminile, Iacone celebra la Coppa Italia della Bartoccini Fortinfissi Perugia: Negli anni ha saputo ricreare il grande volley femminile a Perugia. Ora però dobbiamo necessariamente tornare con i piedi per terra e archiviare questo stupendo fine settimana. Abbiamo il dovere di ...

Volley C/F - Villanova si riscatta in un altro big match, tre punti anche per Vicoforte. Cuneo, brutto stop: Impianti Bzz Piossasco Volley 15 Mokavit Rosaltiora 11 Tempocasa Vol - ley Academy 4 Canavese Volley Ivrea 1 SERIE C FEMMINILE, GIRONE A - GIORNATA 16 (24/2) Volley Fortitudo Chivasso - Unionvolley ...