Volley B maschile Sestese d’autorità Battuta New Volley

(Di martedì 20 febbraio 2024) NEWSANSEPOLCRO 0 MAXITALIA JUMBOFFICE3 NEWSANSEPOLCRO: Cherubini 11, Celestini 7, Santi 3, Mogini 8, Volpi 6, Fossi L., Mattei, Giunti 1, Valenti, Marsala. All. Torelli. MAXITALIA JUMBOFFICE: Giacomelli 10, Carminati 10, Catalano 16, Della Volpe 9, Bruni 2, Badii, Ceccherini L., Corti, Buoncompagni. All. Marchi. Arbitri: Spitaletta e Fantoni. Parziali: 21-25, 22-25, 17-25. Pronto riscatto della Maxitalia Jumbofficeche, dopo lo stop interno col Civita Castellana, espugna in tre set il campo del Sansepolcro. Gara, comunque, sufficientemente comnelle prime due frazioni. Senza storia, invece, il terzo game che è stato condotto con autorità e bravura dagli atleti allenati da Marchi. Nel prossimo ...