Volley Arno Le ragazze del 2008 campionesse Fipav

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – LaMontevarchi batte 3-0 Piandisco Valdarninsieme nella finalissima e si aggiudica il titolo di campioneEtruria per la categoria Under 16, dopo una partita agguerrita che appassionato i tanti spettatori accorsi al Palamatteotti. È stato l'atto conclusivo di una domenica, quella ultima, dedicata alla pallavolo, iniziata al mattino, con l'affermazione delle montevarchinesu l'altra squadra2009 nella prima semifinale, mentre nella seconda, a Terranuova, Piandisco Valdarninsieme ha prevalso su Colley. Nel pomeriggio, davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha visto la presenza, oltre al Presidente dellaGherardo Iannelli e di ...

Domotek Volley: le date della Final Four di Coppa Italia di Serie B: La Domotek Volley Reggio Calabria , come le altre tre contendenti (Scanzorosciate Pallavolo Bergamo, Toscana Garden Arno, e Energytime Spike Devils Campobasso) scenderà in campo nel pomeriggio di ...

