Volkswagen ID 7 Tourer | svelata l’ammiraglia elettrica per famiglie – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) La prima station wagon a trazione 100%dellasi chiama ID.7e si configura come l’auto ammiraglia della marca tedesca. Lunga 4,96 metri, la vettura vanta una grande capacità di carico: il bagagliaio ha una volumetria che oscilla da 605 a 1.714 litri di capacità a seconda della configurazione dell’abitacolo. Quest’ultimo riprende l’impostazione della ID.7 berlina e si caratterizza, oltreché per la (stringata) strumentazione digitale, per il generoso display dell’infotelematica posto a centro plancia, dotato di assistente virtuale “Ida”. Fa parte del corredo pure l’head-up display con realtà aumentata, che può ora visualizzare sul parabrezza anche i dati di navigazione provenienti dallo smartphone. Al lancio, la nuovaID.7sarà disponibile solo in ...