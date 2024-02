Voli low-cost | quali sono i lati positivi e negativi

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quando si pensa agli spostamenti su lunghe distanze, nella stragrande maggioranza dei casi si fa inevitabilmente riferimento al trasporto aereo. Le distanze azzeratesi sul piano virtuale hanno, infatti, notevolmente cambiato anche le percezioni che le persone hanno in merito alla copertura di lunghe tratte, rendendo necessari dei mezzi di trasporto tanto performanti e celeri quanto affidabili. In questo peculiare contesto, il trasporto aereo ha avuto modo di emergere, soprattutto negli ultimi anni, con l’introduzione sul mercato delle compagnie aeree a bassoo che hanno rivoluzionato completamente il modo di concepire il trasporto aereo. Se da una parte le tariffe convenientiun punto di forza, è importante notare come le compagnie low-possano peccare nella gestione di situazioni impreviste rispetto ai vettori ...