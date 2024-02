Voci di Gaza – “Qui al nord non si trova più cibo Molti non mangiano per due o tre giorni | sei fortunato quando riesci a fare un pasto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella Striscia di, in particolare nel, c’è un’allarmante mancanza di. Il tasso di malnutrizione sta crescendo a un ritmo che non ha precedenti. Secondo L’Unicef, la Striscia è sull’orlo di una “crisi nutrizionale” e, senza uno stop del conflitto, la situazione precipiterà presto, portando a “morti evitabili” tra i bambini e a problemi di salute molto gravi con ripercussioni per tutta la vita. “Qui alil 99% delle famiglie nonnulla da mangiare” dice in un audio un’assistente di Oxfam che sinella Striscia. La situazione è catastrofica. “I mercati sono vuoti, l’unica cosa che siè il riso ma è troppo caro. Nessuno riesce a comprarlo. Io mi ritengo fortunata perché riesco aunal giorno. È ...