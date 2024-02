Vladimir Putin | “L’Italia ci è sempre stata vicina | da voi mi sono sempre sentito a casa”

Il presidente russo Vladimir Putin ha regalato un’auto di lusso di fabbricazione russa al leader della Corea del Nord , Kim Jong Un, in segno della ... (tpi)

Oggi è il giorno di Yulia Navalnaya , la mogli e del leader dell’opposizione russa che venerdì scorso è morto in una colonia penale artica, in Siberia ... (iodonna)

In un video pubblicato dal team di Alexei Navalny sui social network, la madre dell'oppositore politico si è rivolta a Vladimir Putin per chiedere ... (fanpage)

Putin si fa bello con una studentessa italiana: "Da dove vieni Che bella Milano. Da voi mi sento a casa" - Il: Il mondo intero (o almeno buona parte dell'Occidente) si contorce di dolore per la morte di Alexei Navalny , il suo più fervido e ostinato (e forse ultimo) oppositore. Ma lui no. Vladimir Putin ha altro per la testa. Sorride, gigioneggia, mentre si concede alle domande degli studenti nel corso di un incontro al prestigioso MGIMO, l'Istituto di studi internazionali di Mosca. ...

Putin deride esercito ucraino, 'fuga caotica da Avdiivka': Il presidente russo Vladimir Putin ha deriso la "fuga caotica" dell'esercito ucraino dalla città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, abbandonata la settimana scorsa dalle forze di Kiev dopo mesi di combattimenti.

Ecco perché l'account di Yulia Navalnaya è stato sospeso da X e poi ripristinato: Infatti, l'account è stato sospeso per circa un'ora scatenando numerose critiche e dubbi sulla gestione di Elon Musk, incusa una presunta ' manina ' di Vladimir Putin. Intorno alle 15:42 (ora ...