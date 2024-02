Vittorio prende una decisione su Greta e si espone su Beatrice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha aperto il capitolo della geometria dell’amore: “Fuori, dentro Alessio, nella casa si è formato un nuovo triangolo. Se il modello è uscito, adesso al suo posto c’è Alessio. Poi dall’altra parte c’è Sergio e poi“. Alfonso ha poi chiesto aMenozzi in che lato di questo nuovo triangolo si sarebbe collocato e il ragazzo ha risposto in maniera perfetta: “Cosa faccio io adesso che ci sono Sergio e Alessio? No, va benissimo rimanere con poligoni da tre lati. Sicuramente all’interno della casa è bello conoscersi e scoprirsi. Però poi scegliere è legittimo, ma fino a un certo punto. Ma se io dopo un certo punto devo essere una scelta e non la prima opzione, si può scegliere l’altro“. Finalmente, dopo sei mesi passati a misurare ogni singola frase per non ...