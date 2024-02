Vittoria di FdI | votato il testo base per revocare l’onoreficenza a Tito Cade l’ostruzionismo Pd

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una bella notizia. Finalmente arriva lain commissione Affari Costituzionali dove “in Commissione Affari Costituzionali abbiamoilunificato della proposta che revocherà l’onorificenza al sanguinario Maresciallo. Procediamo spediti verso l’obiettivo”. A darne notizia il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia. Foibe, Rizzetto: “Auspico un’approvazione rapida in Aula” “Sono molto soddisfatto per questo risultato e auspico una approvazione rapida in Aula. Rendiamo giustizia alla memoria di migliaia di italiani morti per ordine dinelle foibe. E a quanti sono stati protagonisti dell’esodo istriano-fiumano-dalmata”. E’ stato infranto il “muro” delvergognosamente alzato dalle opposizioni – Pd in ...

Arriva un’altra vittoria per i trattori . Secondo quanto fanno sapere fonti di partito, Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento firmato da ... (open.online)

Polizia locale, FDI Vittoria: "Aiello non fa nulla per nuove assunzioni": "Sinceramente il solito refrain del sindaco Aiello sulla mancanza di fondi e sulle responsabilità del passato risulta stucchevole". A dirlo sono i consiglieri di Vittoria di FDI Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi che intervengono sullo stato della polizia locale. "Un refrain stucchevole in particolar modo perché sulla polizia ...

Elezioni Sardegna, Meloni trema. Truzzu perde: 'vendetta' leghista. Inside: In casa M5S e Pd sono molto ottimisti e assaporano la clamorosa vittoria: strappare una regione al ... Il timore di FdI è che molti leghisti ed elettori degli autonomisti sardi, furiosa per l'...

Solidarietà a Navalny, i partiti in piazza a Roma. Contestata la Lega: ... creando le condizioni per una vittoria di Putin'. Il Movimento ha replicato : 'Basta ... Anche il Pd e Fdi , che con Donzelli celebrano ' una grande notte per i principi dell'Occidente ', scelgono di ...