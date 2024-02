Vitello tonnato ‘Gianni Negrini’ ritirato | è allarme | “Rischio microbiologico”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Il ministero della Salute ha deciso di ritirare dal commercio un lotto didi marcaper un non meglio specificato "". A rendere pubblica la scelta compiuta dal ministero sono stati anche le catene di supermercati Carrefour e Il Gigante. Al momento però non si sa ancora di quale patogeno si tratti in particolare. Ilviene venduto in confezioni da 170 grammi. Il numero di lottodal mercato è E11867, con la data di scadenza 19/02/2024. Ed è stato prodotto nello stabilimento di via Alberelli 28, a Renazzo, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione CE IT 19 L).