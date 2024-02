Visto che fine ha fatto Greta Thunberg? | l' attivista di Ultima Generazione zittita in diretta tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Falco a metà, cantava una trentina d'anni fa Grignani. Miriam Falco invece la fa tutta intera, intesa come figuraccia. L'di, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira, a LA7, prova difendere l'indifendibile, cioè il blitz degli eco-compagni che hanno imbrattato la Venere di Botticelli agli Uffizi. «Ma come vi permettete?», la apostrofa Laura Tecce. «Come si permette di mettere le sue mani su un'opera dal valore inestimabile?». Si aggiunge il senatore Gasparri: «Non voglio fare una rissa ma lei ha bisogno di qualche cura, le servono cure mentali». «Non c'è nessun danno irreparabile, questi ragazzi hanno attaccato sul vetro la foto, si toglie la foto e la questione è risolta. Non c'è nessun danneggiamento», prova a fare l'avvocato del diavolo Parenzo, visibilmente divertito. Ma la Tecce prosegue ...

