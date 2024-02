Violenza sulle donne | erogato il primo microcredito a vittima e figli

(Di martedì 20 febbraio 2024)per la prima volta a Messina ildi libertà ad unadipresa in carico dal Centro antidell’associazione Evaluna e seguita dai servizi sociali del Comune di Messina che hanno supportato ed accompagnato la donna ed i suoi. Ildi libertà è uno strumento pensato per promuovere l’autonomia e le potenzialità delle, finanziato con un fondo di garanzia da 3 milioni di euro, frutto dell’accordo tra Ministero delle Pari Opportunità, Abi, Federcasse, Caritas e Ente Nazionale delIl Centro antiha provveduto ad avviare le procedure previste dall’ente nazionale dele, grazie a Salvo Pappalardo, ...

anche nel mondo felino, è tempo di rimettere al centro il genere femminile. Lo fa, in grande, la Città dei Gatti , edizione 2024, che inaugura in ... (iodonna)

Mercoledì 21 febbraio, alle ore 11.00, presso il Ristorante McDonald's di Cinisello Balsamo , in Viale Fulvio Testi 132, in provincia di Milano, si ... (ilgiornaleditalia)

Strage di Altavilla. Anche Kevin chattava con il suo amico durante le torture: ... mentre la ricerca della verità su questo atto di estrema violenza continua a destare orrore e ... l'indagata è stata poi effettivamente medicata al polpaccio e le sono stati riscontrati ematomi sulle ...

Violenza sulle donne, lunedì a Cinisello Balsamo presentazione iniziativa contro violenza donna: "Non sei sola, lasciati aiutare": ... presso il ristorante McDonald's di Cinisello Balsamo, in Viale Fulvio Testi 132, in provincia di Milano, si terrà una conferenza stampa per promuovere l'iniziativa contro la violenza sulle donne '...

Casamassima: violenza di genere, oggi presentazione del libro di Michela Marzano Libro possibile winter: Di seguito il comunicato: Michela Marzano sceglie la forma del romanzo per parlare di violenza di genere oltre la fredda retorica e tentare, così, di smuovere le corde più emotive di chi ...sulle zone ...