Violenza contro le donne | appello Women20 sulla direttiva Ue | “Lo stupro sia un reato europeo”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 -le, “come Women 20 lanciamo unperché a Bruxelles sta per passare unaeuropealeche in alcuni passaggi snatura la convenzione di Istanbul”. Linda Laura Sabbadini, capo della delegazione italiana di, partecipando ad una conferenza stampa alla Camera, assieme a Martina Semenzato, presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sul femminicidio e ladi genere, tornaUe in discussione, tra le prime voci critiche quella di Pina Picierno, europarlamentare Pd e vicepresidente del Parlamento– arriva la chair W20 2021, ...