VIDEO | Sami Zayn continua il suo percorso di redenzione e sa che c’è una strada per lui | sarà protagonista a Wrestlemania?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nonostante la spirale negativa di sconfitte e l’assenza di piani, ad oggi, perXL,è apparso durante un segmento backstage a Raw, promettendo di aver messo da parte il suo astio nei confronti di Drew McIntyre, per evitare di essere distratto o divenire ossessionato dallo Scottish Warrior. L’ex Undisputed Tag-Team Champion ha poi chiarito che “c’è sempre una via per lui” e che la troverà in questaSeason, con obiettivo numero uno mettere le mani sopra “un titolo“. E’ stato intanto reso noto che lo stessosfiderà Shinsuke Nakamura settimana prossima, nella puntata post-Elimination Chamber, in un rematch dello scontro di settimana scorsa (perso a causa del già citato McIntyre). Ecco qui di seguito le parole dell’ex NXT di ieri notte: