Video generati dal testo | OpenAI apre una nuova frontiera IA che ci mette nei guai

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopoe immagini è l'ora deicreati dall'intelligenza artificialeva. La novità arriva da, che ha annunciato il lancio di Sora, modello in grado di produrre una clip partendo da una descrizione testuale. Come già avviene per la generazioni di testi e immagini, anche per iil risultato finale è più ricco di dettaglio in relazione all'accuratezza della richiesta iniziale. Ciò che stupisce da quanto mostrato da, però, è l'alto livello del prodotto, perché nei 48 filmati disponibili sul sito dell'azienda spicca la qualità dei frame creati e la loro congruità nella sequenza delle azioni demandate in origine. In sostanza, il realismo e la fluidità della scena riprodotta impressionano, anche e soprattutto se paragonata a quanto c'era di disponibile ...